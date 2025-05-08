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Путин на встрече с Си Цзиньпином в Кремле заявил, что Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран

Путин на встрече с Си Цзиньпином в Кремле заявил, что Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран

Президент РФ указал, что жертвы во Второй мировой войне стоят того, чтобы о них никогда не забыватьПрезидент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин встретились в Кремле.

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