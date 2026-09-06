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«Это зловещие планы!» – депутат Бундестага против закрытия Русского дома

«Это зловещие планы!» – депутат Бундестага против закрытия Русского дома

Правительство Фридриха Мерца, объявившее о закрытии Русского дома в Берлине и консульства РФ в Бонне под предлогом ответа на «гибридные» российские диверсии, выполняет заказ глобалистов и идёт на шаги, которых избегали даже во времена Холодной войны.

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