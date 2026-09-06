Правительство Фридриха Мерца, объявившее о закрытии Русского дома в Берлине и консульства РФ в Бонне под предлогом ответа на «гибридные» российские диверсии, выполняет заказ глобалистов и идёт на шаги, которых избегали даже во времена Холодной войны.