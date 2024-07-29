Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе проведением мероприятий по ППДО

Сейчас в городе всё спокойно Губернатор Михаил Развожаев рассказал в своем официальном телеграм-канале, что громкие звуки в Севастополе связаны с проведением мероприятий по противоподводной диверсионной обороне (ППДО).
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