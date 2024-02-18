Резко передумал разводиться

Элеонора Коган

Ну и Олег, ну и тварь. Как жена наследство получила, так сразу о разводе и позабыл. А Марина молодец, не поддалась на провокацию, выдержала характер и развелась с этим предателем. Пусть теперь живёт сам, как хочет.