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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Резко передумал разводиться

Резко передумал разводиться

- А какой нам смысл дальше вместе жить? - рассуждал Олег, сидя напротив жены. - Дочь уже взрослая, мы двадцать семь лет в браке прожили, чувств уже не осталось.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Молодец Марина! Восхищаюсь! Таких олегов только так и учить надо!
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14 час.
Владимир Фоминых
Вы правы (по поводу его сексориентации) Поддерживаю
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10 час.
Элеонора Коган
Ну и Олег, ну и тварь. Как жена наследство получила, так сразу о разводе и позабыл. А Марина молодец, не поддалась на провокацию, выдержала характер и развелась с этим предателем. Пусть теперь живёт сам, как хочет.
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8 час.

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