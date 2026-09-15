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Россельхознадзор начал проверку после жалобы на гибель кошки после вакцинации «Мультифел»

Россельхознадзор зарегистрировал обращение, связанное с гибелью кошки после вакцинации препаратом «Мультифел», который предназначен для защиты животных от панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции.

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