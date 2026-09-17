Порядок лицензирования работы по управлению МКД изменился в Подмосковье

С 1 сентября в Подмосковье действуют изменения в порядке лицензирования управляющих организаций. Теперь заявление на ее получение рассматривают в течение 10 рабочих дней вместо прежних 30, сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.
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