1 октября - Международный День пожилых людей

День пожилого человека, который должен напомнить о том, что старшим нужно помогать и уважать их, имеет огромную важность для всего общества, поэтому с 1991 года отмечается на международном уровне.
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