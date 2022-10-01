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1 октября - Международный День пожилых людей

1 октября - Международный День пожилых людей

День пожилого человека, который должен напомнить о том, что старшим нужно помогать и уважать их, имеет огромную важность для всего общества, поэтому с 1991 года отмечается на международном уровне.

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