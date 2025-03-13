Китай выступает против глобализации, односторонности и протекционизма

Многосторонность, центральная роль ООН в международном сотрудничестве в целях развития, противодействия глобализации, односторонности и протекционизма, абсолютно необходимы для продвижения, заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун, сообщает romanian.
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