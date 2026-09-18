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Царьград

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Вузы Челябинска не отменяют занятия ради выборов в Госдуму

Вузы Челябинска не отменяют занятия ради выборов в Госдуму

С 18 по 20 сентября в Челябинской области проходят выборы депутатов Государственной Думы. Кроме того, в 15 муниципалитетах организованы довыборы в местные собрания.

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