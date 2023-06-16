Fishki.net - Сайт хорошего настроения

275 подписчиков

Свежие комментарии

  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Парень подобрал котёнка, облитого клеем — и тот удивительно преобразился

Парень подобрал котёнка, облитого клеем — и тот удивительно преобразился

Иногда братья наши меньшие очень нуждаются в помощи человека. Ведь каждый заслуживает шанс на жизнь. Пользователь форума под ником ikedness недавно поделился трогательной историей спасения крохотного котёнка, которого обмазали клеем жестокие дети.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх