Парень подобрал котёнка, облитого клеем — и тот удивительно преобразился

Иногда братья наши меньшие очень нуждаются в помощи человека. Ведь каждый заслуживает шанс на жизнь. Пользователь форума под ником ikedness недавно поделился трогательной историей спасения крохотного котёнка, которого обмазали клеем жестокие дети.
Иногда братья наши меньшие очень нуждаются в помощи человека. Ведь каждый заслуживает шанс на жизнь. Пользователь форума под ником ikedness недавно поделился трогательной историей спасения крохотного котёнка, которого обмазали клеем жестокие дети.
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