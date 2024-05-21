20 мая отмечается всемирный день пчёл (World Bee Day.

Праздник был учреждён резолюцией генеральной ассамблеи оон (A/RES/72/211) в декабре 2017 года.Этому предшествовала целая череда событий: принятие конвенции о биологическом разнообразии, работа продовольственной и сельскохозяйственной организации оон (ФАО) по вопросам проблем опыления, опылителей, сохранения их многообразия, безопасности продовольствия и устойчивого развития сельского хозяйства.