Полиция будила мигрантов в хостелах и общежитиях на юго-западе Петербурга Стражи порядка в ходе ночного рейда заглянули в места компактного проживания иностранцев, расположенные в Кировском районе города.
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Полиция будила мигрантов в хостелах и общежитиях на юго-западе Петербурга Стражи порядка в ходе ночного рейда заглянули в места компактного проживания иностранцев, расположенные в Кировском районе города.