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Татар-информ

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Газета «Ватаным Татарстан» объявила творческий конкурс о героях труда

Газета «Ватаным Татарстан» объявила творческий конкурс о героях труда

2026 год объявлен в Татарстане Годом воинской доблести и трудового героизма. В связи с этим газета «Ватаным Татарстан» совместно с Комиссией при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, объявляет большой творческий конкурс под названием «Хезмәткә – хөрмәт».

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