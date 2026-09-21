Газета «Ватаным Татарстан» объявила творческий конкурс о героях труда

2026 год объявлен в Татарстане Годом воинской доблести и трудового героизма. В связи с этим газета «Ватаным Татарстан» совместно с Комиссией при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, объявляет большой творческий конкурс под названием «Хезмәткә – хөрмәт».