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CAS заявил, что не получал апелляцию ВФЛА на решение World Athletics

CAS заявил, что не получал апелляцию ВФЛА на решение World Athletics

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила, что на данный момент не получала от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) апелляции на решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований, передает "Матч ТВ".

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