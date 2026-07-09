CAS заявил, что не получал апелляцию ВФЛА на решение World Athletics

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила, что на данный момент не получала от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) апелляции на решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований, передает "Матч ТВ".
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