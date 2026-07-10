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Актуальные комментарии

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Турецкий сговор

Турецкий сговор

Саммит НАТО в Анкаре подвел промежуточный итог западной стратегии по украинскому конфликту. Принятые решения и заявления участников показывают, что речь идет уже не о сохранении текущего уровня поддержки Киева, а о подготовке к ее расширению.

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