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Журнал «Профиль»

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Сломались короткие ссылки в Telegram: что об этом известно

Сломались короткие ссылки в Telegram: что об этом известно

Администрация доменной зоны .me удалила домен t.me из системы доменных имен. Согласно данным сервиса Whois, запись о домене обновлена 13 июля, текущий статус – полная блокировка на уровне регистратора и реестра.

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