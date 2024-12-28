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Блог частного инвестора

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«Совкомбанк» выкупит у несогласных с реорганизацией акционеров бумаги по цене 14,12 рубля

Наблюдательный совет «Совкомбанка» утвердил цену выкупа акций у несогласных с реорганизацией акционеров в размере 14,12 рубля, пишет «Интерфакс» в своем Telegram-канале со ссылкой на заявления пресс-службы кредитной организации.

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