«Совкомбанк» выкупит у несогласных с реорганизацией акционеров бумаги по цене 14,12 рубля

Наблюдательный совет «Совкомбанка» утвердил цену выкупа акций у несогласных с реорганизацией акционеров в размере 14,12 рубля, пишет «Интерфакс» в своем Telegram-канале со ссылкой на заявления пресс-службы кредитной организации.