Романтизация болезни, или суть левых идей

Meerflieger

"...Аналогичным образом действовали более привычные нам коммунисты ленинского толка. Вот у крестьянина есть проблемы — пьёт, ленится, неумело ведёт хозяйство. Здоровая реакция — помочь бедолаге избавиться от бедности: предложить бросить пить, начать нормально работать, купить современную технику, выписать агрономический журнал. Коммунисты, однако, романтизируют болезнь: заявляют, будто быть бедным — это хорошо и благородно, а богатые — воры и спекулянты, которые на бедном лодыре «паразитируют».(с) Ты уже заболел. Дебилизмом. Практически в каждой деревне царской России был кулак. Именно паразитировавший на ВСЕХ бедняках. И коммунисты отнюдь не романтизировали. Спекулянтов - нахер. А бедным - ДАВАЛИ и технику и агронома с агрономическим журналом. И землю тоже. Не в частное пользование, конечно - в общественное. Хотя и частников немало ещё при Сталине было. Лечись, ДБ.