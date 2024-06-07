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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаутаро и «Интер» договорились о всех деталях контракта до 2029-го с зарплатой 9 млн в год. Подпишут после возвращения форварда из Южной Америки

По информации инсайдера Фабрицио Романо, аргентинец достиг устного соглашения с «нерадзурри» по всем деталям нового контракта, включая структуру бонусов.

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