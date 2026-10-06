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Царьград

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В Новосибирской области автобус с 42 пассажирами врезался в Volvo: погиб 25-летний мужчина

В Новосибирской области автобус с 42 пассажирами врезался в Volvo: погиб 25-летний мужчина

Рейсовый автобус «Ютонг», следовавший из Карасука в Новосибирск с 42 пассажирами, столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком Volvo.

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