Агропром: ставка на творог и творожную сыворотку

Холдинг «Агропромкомплектация», один из трех крупнейших производителей молока, лидер продаж творога в Москве и Твери, завершил комплексную модернизацию Дмитрогорского молочного завода в Тверской области Невозвратные отходы — в сырьечитайте на monocle.