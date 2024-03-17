Агропром: ставка на творог и творожную сыворотку

Холдинг «Агропромкомплектация», один из трех крупнейших производителей молока, лидер продаж творога в Москве и Твери, завершил комплексную модернизацию Дмитрогорского молочного завода в Тверской области Невозвратные отходы — в сырьечитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии