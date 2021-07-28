Индекс потребительских цен Австралии вырос во втором квартале на 0.8%

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, потребительские цены в Австралии в прошлом квартале росли самыми быстрыми темпами за последние 13 лет из-за скачка цен на бензинСогласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, потребительские цены в Австралии в прошлом квартале росли самыми быстрыми темпами за последние 13 лет из-за скачка цен на бензин и сокращения государственных субсидий.