TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Индекс потребительских цен Австралии вырос во втором квартале на 0.8%

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, потребительские цены в Австралии в прошлом квартале росли самыми быстрыми темпами за последние 13 лет из-за скачка цен на бензинСогласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, потребительские цены в Австралии в прошлом квартале росли самыми быстрыми темпами за последние 13 лет из-за скачка цен на бензин и сокращения государственных субсидий.

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