«Трактор» упускает победу во Владивостоке

Челябинский «Трактор» во Владивостоке уступил «Адмиралу» в овертайме – 3:4. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с первых минут встречи «Адмирал» показал, что может на равных играть даже с лидерами КХЛ.
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