Мишустин распорядился создать Саратовское военное училище им. Игоря Кириллова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации генерал-лейтенанта И.
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