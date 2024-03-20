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Новости для миллиардеров

Новости для миллиардеров На продажу в Сочи выставили дом за ₽2,3 миллиарда. Участок — 15 соток, площадь виллы — 1,6 тысячи м².

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