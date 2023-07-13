Зеля, шо с лицом? Улыбайся, скоро конец. Сегодня утром все радуются удачному фото, на котором запечатлено истинное лицо украинского диктатора.
Хохлы кончаются, Зеля скоро будет не нужен
Комментарии
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Роман Рессер
Что бы там не ляпал Зеля, проект "Украина" не будет закрыта. Слишком много вложено.
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5 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
зеля один выделялся бомжовским видом !остальные были в костюмах при галстуках ! дамы в нарядных платьях ! зелю и фоткаться не прихласили чтобы фото не испортил!позор зеле президенту террористу!!!!!!!
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4 час.
ВВ
Владимир Витковский
Оперативно не смытое дерьмо обязательно завоняет, вывод- не надо доводить до этого, только хрюкнуло против- утилизировать !!!
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2 час.
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