Медвежий угол

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Хохлы кончаются, Зеля скоро будет не нужен

Хохлы кончаются, Зеля скоро будет не нужен

Зеля, шо с лицом? Улыбайся, скоро конец. Сегодня утром все радуются удачному фото, на котором запечатлено истинное лицо украинского диктатора.

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Комментарии
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Роман Рессер
Что бы там не ляпал Зеля, проект &quot;Украина&quot; не будет закрыта. Слишком много вложено.
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5 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
зеля один выделялся бомжовским видом !остальные были в костюмах при галстуках ! дамы в нарядных платьях ! зелю и фоткаться не прихласили  чтобы фото не испортил!позор зеле  президенту  террористу!!!!!!!
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4 час.
ВВ
Владимир Витковский
Оперативно не смытое дерьмо обязательно завоняет, вывод- не надо доводить до этого, только хрюкнуло против- утилизировать !!!
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2 час.

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