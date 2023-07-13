Хохлы кончаются, Зеля скоро будет не нужен

Роман Рессер Что бы там не ляпал Зеля, проект "Украина" не будет закрыта. Слишком много вложено.

ЛБ Людмила Боченкова зеля один выделялся бомжовским видом !остальные были в костюмах при галстуках ! дамы в нарядных платьях ! зелю и фоткаться не прихласили чтобы фото не испортил!позор зеле президенту террористу!!!!!!!