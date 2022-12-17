Энциклопедия Техники

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Российская экипировка модернизируется под нужны СВО

Российская экипировка модернизируется под нужны СВО

﻿﻿Российское оборудование модернизируется под нужды СВО. Важно, что частные предприятия предлагают свои уникальные армейские разработки, ранее не имевшие государственных заказов, но понимающие потребности современного рынка.

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