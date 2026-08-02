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Аргументы и Факты

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Онищенко рассказал, почему опасно купание в городских фонтанах

Онищенко рассказал, почему опасно купание в городских фонтанах

Купание в городских фонтанах может привести к кожным заболеваниям и переохлаждению организма. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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