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Политика как она есть

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    А чем они могут делиться ? Они сегодня сто процентов живут за счёт России .  Правительство решило построить кластыры ...Что там происходи...
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Пять насекомых, изменивших мир

Пять насекомых, изменивших мир

На планете существуют 1,1 млн описанных видов насекомых и 10 квинтиллионов отдельных особей. Но какие из них можно назвать самыми важными для человечества? Какие из них сыграли наиболее значимую роль в истории? Журнал Smithosnian рассказал о пяти насекомых, изменивших мир.

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