Пять насекомых, изменивших мир

На планете существуют 1,1 млн описанных видов насекомых и 10 квинтиллионов отдельных особей. Но какие из них можно назвать самыми важными для человечества? Какие из них сыграли наиболее значимую роль в истории? Журнал Smithosnian рассказал о пяти насекомых, изменивших мир.