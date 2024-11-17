Пять насекомых, изменивших мир

На планете существуют 1,1 млн описанных видов насекомых и 10 квинтиллионов отдельных особей. Но какие из них можно назвать самыми важными для человечества? Какие из них сыграли наиболее значимую роль в истории? Журнал Smithosnian рассказал о пяти насекомых, изменивших мир.
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