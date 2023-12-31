Год 2023 лишний раз доказал, что союзники России - только армия и флот

Вот и подошел к концу 2023 год. Нельзя сказать, что он был легким для нашей страны. ВС РФ продолжают проведение СВО, начатой в феврале 2022 года, Запад не снижает санкционного давления, выискивая все новые способы нанести урон российской экономике.