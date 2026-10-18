Артистка объяснила, что прагматично относится как к жизни, так и к кончине Певица Анита Цой рассказала "Пятому каналу" о том, что заранее приобрела место на кладбище.
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