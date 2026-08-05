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Азаров заявил о деградации киевского режима до уровня клоуна

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров констатировал деградацию киевского режима. Причиной этого процесса он назвал безграмотную кадровую политику Владимира Зеленского, который назначает на высокие посты людей без необходимой профессиональной подготовки.

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