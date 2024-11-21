Cerebras показывает, как ИИ пишет код в 75 раз быстрее, чем самое быстрое в мире облако графических процессоров с искусственным интеллектом

Компания Cerebras добилась того, что большая языковая модель Meta Llama 3.1 405B работала со скоростью 969 лексем в секунду, что в 75 раз быстрее, чем удалось достичь самому быстрому сервису ИИ Amazon Web Services с графическими процессорами.
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