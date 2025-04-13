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Переговоры в Каире: ХАМАС готов обменять заложников на вывод израильских войск

Переговоры в Каире: ХАМАС готов обменять заложников на вывод израильских войск

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров с Египтом по прекращению огня и обмену пленными с Израилем.

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