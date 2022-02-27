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«Лидс» объявил об уходе Бьелсы с поста тренера

«Лидс» объявил об уходе Марсело Бьелсы с поста тренера. Аргентинец, работавший с «Лидсом» с июня 2018 года, покинул клуб по соглашению сторон.

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