В пользу обманутого дилером петербуржца взыскали более 3,4 миллиона рублей

Ему продали автомобиль с другим годом выпуска Официальный дилер принудительно расплатился с 63-летним клиентом, купившим внедорожник Chery Tiggo 2022 года выпуска, который на деле был выпущен на год раньше, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.