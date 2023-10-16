Путин: РФ благодарна КНР за попытки прекратить кризис на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках интервью для Медиакорпорации Китая сделал заявление о том, что Москва выражает Пекину благодарность за то, что китайские политики не перестают принимать участие в размышлениях над тем, как подвести к концу российско-украинский кризис.