Путин: РФ благодарна КНР за попытки прекратить кризис на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках интервью для Медиакорпорации Китая сделал заявление о том, что Москва выражает Пекину благодарность за то, что китайские политики не перестают принимать участие в размышлениях над тем, как подвести к концу российско-украинский кризис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии