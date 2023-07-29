«Зенит» и «Спартак» на первом месте, ЦСКА и «Динамо» — на последнем: второй тур чемпионата России открывается в необычных условиях

Таблица разбросала фаворитов сезона по разным полюсам. Но все может измениться в ближайшие выходные, замечает спортивный обозреватель Business FMВ первом туре была только одна ничья — «Локомотив» еле унес ноги в домашней схватке с «Рубином», 2:2.