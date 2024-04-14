«Продажа зерна, мёда и рабов» – Шелест назвал основу экономики Украины

Наташа! А, правда, что будет с Киевым? Выходит, что не у нас он будет?

Вы больны.....еще немного и еуросоюююююза не будет,потому как без энергоресурсов вам и хохлы не помогут.Наивная мадам,снимите шоры с глаз!

Natalija Osminina

Что значит "не у нас"? Вся территория Украины будет Россией. Но не сейчас. 33 года был Киев украинским. Значит, можно потерпеть и еще какое-то время, когда отгремит у них Гражданская война. За это время Украина будет таять. как Шагреневая кожа, приграничные города проводить Референдумы. И Киев проведет, когда жизнь в бедности и криминале станет невыносимой.