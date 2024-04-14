Ещё до войны украинская экономика деградировала до уровня Киевской Руси, когда основным источником дохода была продажа ресурсов и рабов-соотечественников.
«Продажа зерна, мёда и рабов» – Шелест назвал основу экономики Украины
Комментарии
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М
Мария
Наташа! А, правда, что будет с Киевым? Выходит, что не у нас он будет?
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7 час.
СЗ
Светлана Зуева
Вы больны.....еще немного и еуросоюююююза не будет,потому как без энергоресурсов вам и хохлы не помогут.Наивная мадам,снимите шоры с глаз!
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1 час.
Natalija Osminina
Что значит "не у нас"? Вся территория Украины будет Россией. Но не сейчас. 33 года был Киев украинским. Значит, можно потерпеть и еще какое-то время, когда отгремит у них Гражданская война. За это время Украина будет таять. как Шагреневая кожа, приграничные города проводить Референдумы. И Киев проведет, когда жизнь в бедности и криминале станет невыносимой.
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1 час.
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