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Российские военные отбили попытки контратаки ВСУ в Запорожской области

Российские военные отбили попытки контратаки ВСУ в Запорожской области

Подразделения ВС России отбили в Запорожской области попытки контратак со стороны ВСУ. «В районе населённого пункта Дорожнянка Запорожской области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции.

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