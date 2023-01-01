Российские военные отбили попытки контратаки ВСУ в Запорожской области

Подразделения ВС России отбили в Запорожской области попытки контратак со стороны ВСУ. «В районе населённого пункта Дорожнянка Запорожской области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции.
Подразделения ВС России отбили в Запорожской области попытки контратак со стороны ВСУ. «В районе населённого пункта Дорожнянка Запорожской области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции.
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