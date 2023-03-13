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«Оскар-2023». Кто получил награды

«Оскар-2023». Кто получил награды

Лучшей картиной на 95-й церемонии вручения премии стал научно-фантастический комедийный боевик «Все везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана.

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