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Взрывы в Киеве и Николаеве: все области Украины в "красной зоне" тревоги

Взрывы в Киеве и Николаеве: все области Украины в "красной зоне" тревоги

В Киеве и Николаеве произошли мощные взрывы, вызвавшие воздушную тревогу в столице. Все 20 украинских областей находятся в "красной зоне", что свидетельствует о повышенном уровне угрозы и необходимости соблюдения мер безопасности.

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