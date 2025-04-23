Взрывы в Киеве и Николаеве: все области Украины в "красной зоне" тревоги

В Киеве и Николаеве произошли мощные взрывы, вызвавшие воздушную тревогу в столице. Все 20 украинских областей находятся в "красной зоне", что свидетельствует о повышенном уровне угрозы и необходимости соблюдения мер безопасности.
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