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В РАН рассказали о влиянии прорыва Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму

В РАН рассказали о влиянии прорыва Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. После прорыва Каховской ГЭС в 2023 году перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму из-за попавших в Черное море опасных веществ, однако океанологи составили прогноз их распространения и доказали, что загрязненные воды не затронут … .

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