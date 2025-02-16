В РАН рассказали о влиянии прорыва Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. После прорыва Каховской ГЭС в 2023 году перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму из-за попавших в Черное море опасных веществ, однако океанологи составили прогноз их распространения и доказали, что загрязненные воды не затронут … .