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Царьград

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В Японии спасли пробывшую 36 часов в открытом море китаянку

В Японии спасли пробывшую 36 часов в открытом море китаянку

Девушку унесло от пляжа на 80 километров.В Японии 21-летняя туристка из Китая пошла на отдых с друзьями.

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