В прошлом году более 12 тысяч многодетных семей Астраханской области воспользовались соцподдержкой

И почти 360 детей-сирот получили денежную компенсацию по договору жилищного найма. Об этом на рабочем совещании рег онального правительства доложила губернатору Игорпю Бабушкину заместитель главы кабинета министров Инесса Горина.
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