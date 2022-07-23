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Россия, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна

Россия, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна

Срок действия соглашения о вывозе украинского зерна по Черному морю составляет 120 дней.фото: vk.com/minselhoz--> Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.

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