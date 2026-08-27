Во Франции состоялись первые дебаты кандидатов в президенты

27 августа в Париже прошли первые масштабные дебаты кандидатов в президенты Франции. Мероприятие было организовано Федерацией французских предпринимателей и собрало основных претендентов на высший государственный пост.
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