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FiNE NEWS

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Во Франции состоялись первые дебаты кандидатов в президенты

27 августа в Париже прошли первые масштабные дебаты кандидатов в президенты Франции. Мероприятие было организовано Федерацией французских предпринимателей и собрало основных претендентов на высший государственный пост.

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