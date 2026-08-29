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Ekonomim: Турция хочет возобновить зерновой коридор через Чёрное море

Ekonomim: Турция хочет возобновить зерновой коридор через Чёрное море

Анкара активизировала переговоры с Москвой и Киевом по повторному открытию зернового коридора в Чёрном море.

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Юрий Зубрин

Слишком отвратительно себя проявили Эрдоган и Турция В этом конфликте ,заняв заранее сторону Украины ,практически не выполнив не одной договоренностей с Россией...Это очередная попытка возобновить поставки вооружений под прикрытием этой самой "сделки"....