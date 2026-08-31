La Jornada: в Мексике при взрыве автомобиля погибли два человека

МЕХИКО, 31 августа. /ТАСС/. По меньшей мере двое правоохранителей погибли в результате взрыва припаркованного у отделения полиции автомобиля в городе Охокальенте в центральной части Мексики в воскресенье вечером.
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