Сын Градского пошёл в атаку: вдова композитора отреагировала на обвинения

Даниил уверяет, что Марина Коташенко присвоила себе наследство. Александр Градский и Марина Коташенко LEGION-MEDIAПолиция начала проверку по факту обращения в ОМВД по Тверскому району Даниила, старшего сына Александра Градского.
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Комментарии
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лл
лина любимцева
По поводу денег "под подушкой"... Вскорости после смерти Градского, была УТКА... Типа, Коташенко ехала на автомобиле и он у нее сломался. Она попросила подвезти ее попутную машину, а там оказалась банда. Они, типа, силой привезли Коташенко в дом, и забрали все деньги "под подушкой".... А теперь уже что, данная версия "пропажи" денег отпала?
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