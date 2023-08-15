Сын Градского пошёл в атаку: вдова композитора отреагировала на обвинения

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лина любимцева

По поводу денег "под подушкой"... Вскорости после смерти Градского, была УТКА... Типа, Коташенко ехала на автомобиле и он у нее сломался. Она попросила подвезти ее попутную машину, а там оказалась банда. Они, типа, силой привезли Коташенко в дом, и забрали все деньги "под подушкой".... А теперь уже что, данная версия "пропажи" денег отпала?