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Сын Градского пошёл в атаку: вдова композитора отреагировала на обвинения

Сын Градского пошёл в атаку: вдова композитора отреагировала на обвинения

Даниил уверяет, что Марина Коташенко присвоила себе наследство. Александр Градский и Марина Коташенко LEGION-MEDIAПолиция начала проверку по факту обращения в ОМВД по Тверскому району Даниила, старшего сына Александра Градского.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
По поводу денег &quot;под подушкой&quot;... Вскорости после смерти Градского, была УТКА... Типа, Коташенко ехала на автомобиле и он у нее сломался. Она попросила подвезти ее попутную машину, а там оказалась банда. Они, типа,  силой  привезли Коташенко в дом, и забрали все деньги &quot;под подушкой&quot;.... А теперь уже что,  данная версия &quot;пропажи&quot; денег отпала?
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